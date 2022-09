La Juve ‘ringrazia’ le Nazionali, c’è un motivo preciso

Dallo sgabello di Monza al trono di Nations League. Che Juve si ritrova dopo la pausa per le Nazionali? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La Juve ‘ringrazia’ le Nazionali

Mancini restituisce ad Allegri un Bonucci tirato a lucido e rigenerato nel morale, dopo le due vittorie in Nazionale e la conquista della Final Four. Non può esserci vera ripartenza senza il miglior Vlahovic, con la Svezia assist a Mitrovic e ieri gol in faccia ad Haaland, su assist di Kostic. Il recupero di Locatelli e Rabiot sarà importante. Il francese, soprattutto, uno dei cavalli preferiti di Allegri.