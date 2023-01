“La Juve riparta da Moggi”, sentite la provocazione

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore, parlando della Juventus.

La Juventus riparte da…Moggi

“Processo plusvalenze? Penso che, a questo punto, Gravina e la Federcalcio non possano più fare i pesci in barile. Gravina si sta mangiando la coda perché si contraddice.

Per me è impossibile determinare il valore di un calciatore, ma Pirlo non lo sostituisci con una plusvalenza, se hai Pjanic lo tieni, se hai da comprare Zakaria non lo fai ad un certo punto. Ci sono una serie di valutazioni da fare da un punto di vista tecnico. Vorrei vedere chi è disposto a pagare la cifra spesa per Locatelli solo per averlo visto giocare agli Europei in un certo modo.

Da cosa può ripartire un nuovo ciclo della Juventus? Il ritorno di Moggi. Chi altro c’è sulla piazza che possa offrire il suo lavoro? Giuntoli lo sogno anche io di notte, ma De Laurentiis non penso lo lascerà andare facilmente”