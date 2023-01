La Juve riparte da due uomini, il piano della società

La Juventus della coppia Ferrero-Scanavino riparte dagli ultimi due uomini di calcio scelti da Andrea Agnelli: Massimiliano Allegri in panchina e Federico Cherubini come direttore sportivo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La Juve riparte da due uomini

Il “Conte Max” è stato investito del ruolo di leader dell’area sportiva direttamente da John Elkann subito dopo il terremoto societario dello scorso 28 novembre. Mentre il dirigente di Foligno in questi primi mesi sta accompagnando Scanavino, fidato manager della proprietà, all’interno del mondo del pallone. Non a caso ieri, nel primo discorso ufficiale, il d.g. e a.d. Scanavino ha nominato sia Allegri sia Cherubini (oltre a Montemurro e Braghin delle Women). Il presente è questo: snello e chiaro. Nessun ribaltone in corsa.