La Juve ha svoltato con la difesa del Brasile, i dettagli

Danilo-Bremer-Alex Sandro: la Juve ha svoltato con la retroguardia color verdeoro. Un reparto a tre che ha permesso alla squadra di Allegri di ritrovare vecchie certezze e meccanismi mandati a memoria, e di mettere in fila quattro clean sheet consecutivi. Ne parla il Corriere dello Sport.

La Juve svolta con la difesa del Brasile

Quella bianconera è la miglior difesa della serie A, con soli 7 gol subiti. In Italia la fase difensiva, dopo le difficoltà di inizio stagione, è tornata a funzionare a dovere e non è un caso che siano arrivate quattro vittorie in serie. I tre juventini sono stati convocati dal c t Tite per la missione Coppa del Mondo.