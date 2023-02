La Juventus risponde: “Sanzioni UEFA? Niente paura”

Francesco Calvo, CFO della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TV8 in occasione del match di UEFA Europa League contro il Nantes.

Intervista CFO Juventus UEFA

Non avete timore che quello che sta accadendo in Italia possa avere ripercussioni anche a livello Uefa con pesanti sanzioni?

“Noi siamo in costante contatto con gli organismi di controllo, per cui al momento non abbiamo paura, non abbiamo timore, abbiamo un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci facciano preoccupare, anche perchè si deve prima concludere il percorso della giustizia sportiva in Italia, che è ancora lontano dal concludersi”