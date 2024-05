La previsione di Alex Sandro fa sognare i tifosi della Juventus

Alex Sandro saluta la Juventus dopo 9 lunghi anni e lo fa come meglio non poteva: giocando da titolare e segnando anche il goal dell’addio per il 2-0 definitivo col Monza. Così gara archiviata in appena mezz’ora, festa allo Stadium dove si è omaggiato anche la vittoria della Coppa Italia e saluto di gratitudine al brasiliano che in bianconero ha vinto ben cinque scudetti, cinque Coppe Italia e due supercoppe italiane. Un giornata indimenticabile per il brasiliano che, in tutto questo, ha anche raggiunto Pavel Nedved come straniero con più presente in maglia Juve.

“Sono stati giorni pieni di emozione per me, non avevo mai pianto così nella mia vita come accaduto non solo oggi ma in tutta l’ultima settimana. Questo viaggio è stato bellissimo e ringrazio i tifosi, la città di Torino e in generale l’Italia oltre che ovviamente i compagni di squadra. Sono contento e orgoglioso di me per quest’avventura meravigliosa”, ha dichiarato l’esterno di 33 anni che ora potrebbe tornare in Brasile.

Alex Sandro saluta la Juve e si lascia a un pronostico

Alex Sandro rivela anche una profezia di due compagni di squadra per questa gara: “In questi anni ho fatto un paio di gol sul primo palo e oggi sia Szczesny che Rugani mi hanno proprio detto che avrei dovuto segnare sul primo palo chiudendo bene la mia avventura. Ringrazio tutti Dio compreso per essere riuscito a chiudere così”.

E’ poi il sudamericano a lasciarsi andare a una previsione per il futuro della Vecchia Signora: “Questo gruppo è caratterizzato da giocatori che hanno voglia di migliorarsi e vincere. Sono sicuro che da qui in avanti i ragazzi faranno molto meglio dopo gli ultimi risultati negativi. Vi dico che è iniziato un ciclo di campioni con la Coppa Italia, una nuova era: molti non avevano mai vinto un trofeo e questo darà un avvio”.