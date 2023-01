Lacrime e sangue per la Juventus, il motivo

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore, parlando della Juventus.

Lacrime e sangue per la Juventus

“Si apre una pagina di lacrime e sangue per la Juve. Ferrero e Scanavino si sono dimenticati che non ci sono solo conti da far quadrare, ma anche una campagna acquisti da fare individuando calciatori degni di un rilancio.

Se la Juventus passa per una rifondazione deve essere anche tecnica e calcistica con qualcuno che se ne intenda che, attualmente, non c’è.

Chi fa nomi di gente come Del Piero è totalmente fuori strada, secondo me. La Juve non ha bisogno di uomini immagine, perché non ne ha mai voluti, l’ultimo è stato Boniperti”