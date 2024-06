Lippi: “La Champions con la Juve meglio del mondiale con l’Italia”

Intervenuto al festival della Serie A, Marcello Lippi, ex allenatore di Juventus e nazionale azzurra tra le altre, si sofferma sulle vittorie più importanti della sua carriera, ovvero la Champions con i bianconeri e il mondiale con la nazionale: “Roma ’96 o Berlino 2006? È stata più bella la prima. Tanti scudetti, Supercoppa, una Champions in 5 finali. Da lì la Juve ha costruito qualcosa di importantissimo. Il Mondiale è arrivato 10 anni dopo, ma senza il ’96 non ci sarei arrivato”.

fonte: tuttojuve