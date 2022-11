Locatelli continua a crescere, ma l’evoluzione è rischiosa

Manuel Locatelli continua a crescere. Lo fa da quando è arrivato alla Juventus: certo, lo aveva fatto anche prima, altrimenti non ci sarebbe arrivato, come racconta Tuttosport.

In bianconero sta crescendo come giocatore da top club. Una crescita che ha avuto alti e bassi, accelerate e frenate, ma indubbia come tendenza generale. Un’evoluzione rischiosa, quella in jolly, perché a volte finisce col far perdere identità e sviluppare un giocatore bravo o bravino in più ruoli ma eccellente in nessuno, però un’evoluzione che Locatelli sembra padroneggiare in senso positivo, risultando doppiamente prezioso per la Juventus.