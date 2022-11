Locatelli torna in anticipo in casa Juve, il motivo

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, grande protagonista nella risalita pre sosta dei bianconeri, è atteso alla Continassa già oggi. Undici giorni dopo l’ultima partita di campionato e dodici giorni prima della ripresa di gruppo, fissata per il 6 dicembre. Lo racconta la Gazzetta dello Sport.

Locatelli torna in anticipo alla Juve

Brucia tutti sul tempo con un pensiero fisso in testa: recuperare al meglio dagli ultimi acciacchi per presentarsi al top alla ripartenza. L’ex Sassuolo lavorerà in una Continassa deserta. Il blitz di Locatelli, che sfrutterà questi giorni per seguire un programma personalizzato, di fatto inaugurerà l’operazione rimonta.