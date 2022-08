Lotta scudetto, Allegri snobbato: “Non fa la differenza”

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Si parla di lotta scudetto.

Intervista Schira scudetto

Qual è la tua favorita per lo Scudetto?

“Le milanesi, subito dopo Napoli, Juve e Roma. Queste tre hanno qualcosa in meno rispetto alle milanesi, ma occhio al Napoli che viene da mesi complicati ed ora si trova sulle ali dell’entusiasmo. La Roma ha perso Wijnaldum, vedremo se lo sostituiranno. Per la Juve non mi sembra che Allegri stia facendo la differenza, inoltre c’è confusione sul mercato: se prima punti Depay e poi prendi Milik, vuol dire che non hai una linea guida precisa”