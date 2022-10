Sentite il Maccabi: “L’attaccante non aveva mangiato”

Non cerca scuse Barak Bakhar. Senza alcuni titolari per il digiuno dello Yom Kippur (Haziza e Atzili su tutti), il suo Maccabi è stato troppo tenero, soprattutto nella prima ora di gioco. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Maccabi, attaccante a digiuno

Dopo la rete di David, la gara è stata davvero in bilico. «Sì, abbiamo creduto nel pareggio e ci siamo anche andati vicini – spiega il tecnico israeliano -, ma la rete presa su corner ha chiuso la partita. Perché non inserirlo prima? Dimenticate che anche David non aveva mangiato e non potevo dargli parecchi minuti»