Marocchi: “Chiesa? Prestazione pessima, è evidente”

Ospite negli studi di Sky, Giancarlo Marocchi ha parlato così della prestazione della Juventus a Napoli.

Marocchi sulla Juve

“Io mi aspettavo che la Juve facesse trovare pochi spazi al Napoli ma non è successo. Mi era piaciuta la scelta di Allegri di mettere Chiesa come quinto, ma la pessima prestazione di Chiesa è stata evidente e questo fa parte del risultato e continuiamo a fare i complimenti al Napoli. Si è giocato in una sola metà campo ma il Napoli ha fatto si che si creassero tanti spazi, arrivavano tutti quelli del Napoli”