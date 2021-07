Marotta: “Gap dalla Juve? Siamo cresciuti”

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è stato intervistato da Sportitalia:

“Gap Juve-Inter? Questo non posso valutarlo. So che l’Inter negli ultimi anni grazie alla società e anche a Conte è cresciuta e si è ricollocata dove mancava da anni. Dobbiamo continuare così e cercare di ridare il giusto posizionamento e gran felicità ai tifosi che ci hanno seguito in un anno difficilissimo: giocare negli stadi senza pubblico è una mancanza straordinaria che si è sentita moltissimo”.

fonte: ilbianconero.com