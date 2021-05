Marotta: “Rivalsa? Qui da Campioni d’Italia”

L’attuale manager dell’Inter Beppe Marotta ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky prima dell’inizio del match tra Juventus ed Inter. Tante domande legate dal suo passato bianconero.

Intervista a Marotta

Ci racconta le sue emozioni per questa gara? C’è voglia di rivalsa?

“Veniamo da campioni d’Italia, una cosa insperata che ci dà soddisfazione. Vogliamo onorare l’impegno nel migliore dei modi, poi è insito nel mio lavoro iniziare una cosa per concluderla. Ho avuto la fortuna di trovarmi in una società blasonata e con la fiducia del presidente Zhang, è iniziato un ciclo e vogliamo continuarlo nel migliore dei modi”.

Come sono cambiati i suoi sentimenti verso la Juve? Qualcuno a Torino la rimpiange?

“Si è voltata pagina, vale per i dirigenti come per gli allenatori e i giocatori. Il passaggio all’Inter ha generato in me tantissimi stimoli e motivazioni, coronati da questo traguardo insperato nelle tempistiche. Vincere è bello, siamo contenti di come questo iter abbia seguito un percorso vincente”.