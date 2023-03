Marrucco: “Visto cos’è successo alla Juve? Mi godo altro”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo, parlando di Napoli e Juve.

Marrucco: “Mi godo il Napoli, visto cosa è successo alla Juve?”

“Mi sto godendo questa stagione del Napoli con la consapevolezza della maturità e come se vivessi un unicum e non pensavo di viverlo. Quest’anno è nato veramente questo miracolo, si sono incrociate una serie di cose e mi sto godendo questa vicenda. Anche delle circostanze sono andate a nostro favore, come la stagione delle milanesi o quello che è successo alla Juventus”