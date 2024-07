Materazzi ironizza: “Dispiace per Thiago Motta juventino, non gli parlerò”

E’ iniziata l’era bianconera di Thiago Motta. Per un approdo che desta enorme curiosità in Italia. Sia per capire se sarà capace di portare alla Juventus gli stessi risultati mostrati a Bologna in un’annata storica che è valsa una storica Champions League dopo 60 anni, sia per comprendere come gestirà la pressione ambientale non solo in merito ai risultati obbligatori per la Vecchia Signora ma anche per il suo passato interista che pesa eccome.

Materazzi commenta Thiago Motta juventino

Da calciatore, infatti, è stato un’icona assoluta nerazzurra protagonista anche del triplete. Ed è anche per questo che molti tifosi juventini non hanno mai visto di buon occhio il suo approdo in panchina e così come gli stessi tifosi Inter non impazziscono affatto all’idea. Di questo si è pronunciato un altro simbolo lombardo, Matteo Materazzi intervenuto a margine della presentazione del nuovo calendario di Serie A.

“La Juventus sta facendo le cose fatte bene. Hanno preso un allenatore giovane ma con tantissima esperienza che ha già dimostrato di essere valido. Mi dispiace solo che è un tuo compagni del triplate e ora dovrà fare bene per la Juve. Se ci ho parlato? No, non ci parlo se è juventino (ride, ndr). Ovviamente scherzo, farà giocare bene la squadra anche se non sarà semplice sin dall’inizio. Detto questo la Juve è la Juve, non bisogna avere paura ma rispettarla”, conclude l’ex difensore.