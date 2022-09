Mercato Juve, quasi tutti bocciati!

Ci sono voti e voti. Quello attribuito alla Juventus dalla Gazzetta dello Sport a conclusione del mercato estivo era un 8 pieno, perché aggiungere alla rosa Pogba, Di Maria, Paredes, Milik, Bremer e Gatti significa aver fatto una campagna acquisti di livello. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, tutti bocciati

Poi c’è il rendimento sul campo, e qui nessuno dei nuovi, a parte Bremer e Milik, gli unici a salvarsi in questo naufragio iniziale, si è mai avvicinato finora a un rendimento da top. La sintesi è molto semplice: i giocatori arrivati per rinforzare una Signora che è stata costruita in primis per tornare a vincere lo scudetto per motivi diversi non sono riusciti a portare un valore aggiunto.