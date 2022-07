Mercato Juve, la prima scelta di Allegri in attacco

Chiesa sta lavorando per rientrare dopo l’operazione al ginocchio, Kean ha mostrato di voler recuperare considerazione ma le sue azioni sono in calo. Chi è la prima scelta di Allegri per l’attacco della Juventus?

Attacco Juve, le scelte di Allegri

Come racconta la Gazzetta dello Sport, manca uno che sappia fare da vice-Vlahovic e da spalla del serbo. La prima scelta di Allegri è sempre Morata e la dirigenza è pronta a provare a riallacciare i contatti con l’Atletico Madrid. La soluzione potrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto fra un anno, ma serve che lo spagnolo rinnovi con il club di Madrid.