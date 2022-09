Mercato Juve, Allegri ha chiesto big per vincere subito

A Torino, sponda Juventus, era chiaro che ci sarebbe stata una mezza rivoluzione. La Gazzetta dello Sport parla del mercato del club bianconero.

Mercato Juve, la richiesta di Allegri

Il mister ha chiesto dei big per vincere subito e sono arrivati Pogba e Di Maria: il francese è ai box, l’argentino si è già infortunato due volte, ma l’investimento, più importante, il brasiliano Bremer arrivato dal Torino per 41 milioni (più ulteriori 8 di bonus) si è rivelato azzeccato non facendo rimpiangere la cessione di De Ligt al Bayern. I Kostic, Paredes e Milik visti a Parigi fanno sperare.