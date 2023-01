Intervista Milik, la reazione di Arek dopo il gol

L’attaccante polacco della Juventus Arek Milik è stato intervistato da Dazn dopo aver deciso la sfida con la Cremonese.

Intervista Milik

Sei bagnato perchè Gatti ti ha lavato. Questa è la felicità per i tre punti…

“Sì, siamo molto felici per questa vittoria, perchè è una vittoria importante, era importante per noi iniziare bene l’anno con una vittoria. Sicuramente non abbiamo giocato bene oggi, abbiamo sbagliato tanto, tanti passaggi, ma alla fine quello che conta è una vittoria. Siamo molto contenti per questi tre punti e andiamo avanti così”.