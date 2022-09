Milik meglio di Vlahovic in A, un dato è clamoroso

Arek Milik forse è l’acquisto più sottovalutato dello shopping estivo in casa Juventus, ma anche quello che ha impiegato meno a inserirsi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Milik ha un dato pazzesco in Serie A

Subito in gol contro lo Spezia, appena pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, ha fatto il bis contro la Fiorentina e ha cercato il tris di capoccia in Europa. In Serie A ha una media di un gol ogni 54 minuti, meglio di Vlahovic (uno ogni 88’) e del capocannoniere Arnautovic (uno ogni 90’).