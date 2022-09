Milik vuole prendersi la Juve, ecco come può farlo

Milik è pronto a prendere per mano la Signora in crisi e rilanciarla. Arek è tornato ieri dopo la parentesi in Nazionale in grandi condizioni, dal punto di vista mentale e fisico. Ne parla il Corriere dello Sport.

Milik si prende la Juve

Carico e anche riposato visto che ha giocato soltanto 45 minuti contro l’Olanda ed è rimasto in panchina per tutta la sfida con il Galles di domenica sera. Musica per Allegri, che punta forte sull’attaccante arrivato alla fine del mercato dal Marsiglia che si è presto rivelato l’uomo in più. Anche in modo inatteso.