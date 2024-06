Montero alla Juve Next Gen: ecco che contratto firmerà

Pronta la promozione per Paolo Montero. E non certo per la chiusura di campionato sulla panchina della prima squadra della Juventus per quanto positiva prima col sorprendente 3-3 di Bologna contro Thiago Motta – oggi bianconero – partendo da uno choc di 3-0 a un pareggio finale che la Vecchia Signora ha rischiato di renderlo in una vittoria in extremis se ci fosse stata maggior precisione sotto porta; poi col successo per 2-0 contro il Monza di Raffaele Palladino – oggi alla Fiorentina – per una chiusura degna e sprazzi di gioco.

Paolo Montero pronto alla promozione con la Juve

C’è anche chi, tra i tifosi, ha recriminato che questo avvicendamento in panchina sia avvenuto solo in extremis: molti avrebbero voluto l’esonero di Massimiliano Allegri settimane antecedenti e con l’ex centrocampista al suo posto da prima, il che avrebbe portato forse alla Juventus viva vista negli ultimi 120 minuti della Serie A risparmiando un bel po’ di sofferenza delle ultime gare. Chissà.

In ogni caso, come dicevamo, non è per questo, o comunque solo per questo, che Montero ha meritato il passaggio dalla Primavera juventina alla guida tecnica della Juve Next Gen quanto piuttosto per il percorso che ha portato avanti in questi anni. Tutto definito, adesso, per il salto in avanti. Come riportano i colleghi di TuttoC, il 52enne firmerà un contratto annuale con opzione per un altro ed è atteso il comunicato juventino nelle prossime ore.