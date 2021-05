Morata potrebbe restare a queste condizioni

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe decidere di confermare Alvaro Morata. Lo spagnolo viene apprezzato molto da Massimiliano Allegri che potrebbe rinnovare il prestito di un anno a dieci milioni di euro.

la Juventus ha intenzione di prolungare il prestito dello spagnolo, che è di proprietà dell’Atletico Madrid, e stando agli accordi presi la scorsa estate, per averlo a titolo temporaneo un anno in più, dovrà versare ulteriori 10 milioni di euro nelle casse dei Colchoneros. Ma non è da escludere che si cerchi uno sconto. Contatti previsti nei prossimi giorni.