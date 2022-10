Mossa di Agnelli con tutta la Juventus

Visto che il momento per la Juventus, anche fuori dal campo, è diventato particolarmente turbolento, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha pensato che c’era una sola via da imboccare per evitare che il clima diventasse ancora più ostico. Ne parla Tuttosport.

Agnelli ed il pensiero con la Juve

Incontrare gli juventini, ovvero coloro che lavorano nel club. Un mondo di circa 500 persone, che grazie allo stipendio della società, pagano i mutui delle loro famiglie, i libri di scuola dei figli, le bollette e, come tutti sappiamo, anche molto altro. Nessuna vergogna, anzi, l’orgoglio di chi sa di aver operato nella legalità e una convinzione da condividere non soltanto con il gruppo squadra da 90 persone bensì con tutto il mondo Juve.