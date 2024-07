Motta rilancia Locatelli

Su Gazzetta il punto sulla preparazione. In Germania il tecnico della Juve cerca l’intensità con allenamenti brevi, ma a tutto gas. Adzic la bella sorpresa

.Intensità e aggressività sono il sottofondo musicale degli allenamenti. Può cambiare l’accento e il tono di voce: si va da quello più basso, pacato e con cadenza brasiliana di Thiago Motta a quello più alto, energico e francese di Simon Colinet, molto più che un preparatore atletico per l’ex allenatore del Bologna.Thiago vuole una squadra formata da giocatori con l’attitudine a sacrificarsi per il gruppo. Uno per tutti, tutti per uno: per competere contro tutti, anche contro l’Inter.

Siamo soltanto all’inizio, ma per il momento il clima positivo sembra far passare in secondo piano la fatica. E anche le scelte forti della società, che ha condiviso con Motta non soltanto gli acquisti (Di Gregorio, Douglas Luiz, Thuram Jr, Cabal), ma anche i “tagli” illustri.Motta qualche “acquisto” se lo costruendo anche in casa.

fonte: tuttojuve.com