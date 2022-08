Moviola Juve Roma, la decisione sul gol di Locatelli

L’episodio chiave della sfida tra Juventus e Roma è la rete annullata a Locatelli che avrebbe portato la Juve sul 2-0. Ne parla la Gazzetta dello Sport nella sua moviola.

Moviola Juve Roma

Giusto non convalidarla perche il Var ha avvertito Irrati che l’inizio dell’azione è viziata da un fallo di Vlahovic che si porta avanti la palla con un braccio, forse istintivamente ma in modo decisivo per proseguire l’azione e passare a Cuadrado che poi pesca Locatelli per il tiro. Dunque, ha fatto bene Irrati ad andare a rivedere l’azione.