Moviola Monza Juve, ecco quanto rischia Di Maria

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi. Quante giornate rischia Di Maria della Juventus?

Moviola Monza Juve, i rischi di Di Maria

“È stato un week end positivo dal punto di vista arbitrale. Giusta la decisione del direttore di gioco circa il rosso diretto a Di Maria, il quale potrebbe essere squalificato per almeno due giornate di campionato per condotta violenta. A Roma è stato contestato Chiffi, ma ha amministrato bene la sfida. Non avrei mai fischiato il calcio di rigore del primo tempo lamentato dai giallorossi, la spinta non era tale da assegnare il penalty”