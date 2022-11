“Nedved? Se non vince soffre”, parla l’ex compagno

Zdenek Grygera, ex difensore ceco di Juventus, Ajax, Sparta Praga e Fulham, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport su Pavel Nedved.

Grygera su Nedved

Nella Juventus ha giocato con il suo celebre connazionale, ora vice presidente del club. Siete ancora in contatto?

«Certo, ci siamo sentiti anche qualche giorno fa. Pavel, oltre che una leggenda, è una bravissima persona e ha la Juventus nel cuore. Anche adesso che non gioca più, vorrebbe sempre vincere. E quando non succede, come in questo periodo, soffre tantissimo. Ma il calcio è così, ci sono i periodi vincenti e momenti più difficili».