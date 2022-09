Nedved tra i primi a voler Allegri via dalla Juve

Avanti con Max Allegri. La linea in casa Juve non cambia, anche se la situazione è peggiorata pure in campionato. Il partito degli Allegri-out si rafforza, come raconta il Corriere dello Sport.

Nedved vuole Allegri via?

Sono giorni di riflessione, di confronti, anche di scontri. C’è chi vorrebbe cambiare ora e chi invece è convinto che i conti si facciano sempre e solo alla fine. C’è Pavel Nedved da tempo a guidare la fronda del cambiamento immediato, i suoi sfoghi non fanno più notizia, come il fatto che sia stato lui insieme a Fabio Paratici a spingere per la rivoluzione fallita del biennio targato Sarri-Pirlo.