Nedved: “Vlahovic? Lo paragono a Ronaldo”

Nedved su Vlahovic – Nella serata di ieri, il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Fiorentina-Juve. Rispondendo ad alcune domande ha azzardato un paragone per Vlahovic. Ecco le sue parole:

“Ha sorpreso anche a me, è al livello dei big europei come Cristiano Ronaldo. Sapevo fosse molto forte, è un 2000. Se continua così, può fare grandissime cose. Il futuro è suo. Gli ho dato consigli? No, abbiamo un allenatore preparato. Lui è un ragazzo intelligente, sa come prepararsi, è molto silenzioso e umile. Questa umiltà è importante per un giocatore”.