Il centrocampista della Juve Nicolò Fagioli è intervenuto sul canale Twitch della società bianconera ed ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Intervista Fagioli

La penalizzazione?

“Non ci aspettavamo 15 punti, ma non possiamo farci niente. Dobbiamo solo scendere in campo e cercare di arrivare in Champions. La dirigenza combatterà per far togliere questa penalizzazione, ci hanno detto di stare tranquilli e di mettere ancora più passione in campo”