“Ora non scherzo più”, avvertimento di Pogba

Dopo sei anni, il ritorno del Polpo Paul Pogba è realtà e promette decisamente bene, vedendo la carica del francese. Sorridente, brillante, spiritoso.

Pogba torna alla Juventus

Scherza con la stampa dicendo che sono i giornalisti la cosa che gli è mancata di più o quando parla delle sfide a basket con Allegri. «Gli ho detto che prima ero giovane e avevo rispetto, che non potevo vincere contro i più vecchi e contro il mio allenatore. Ora però non scherzo più…». Paul non scherza, Paul fa sul serio: vuole lasciarsi alle spalle l’esperienza di Manchester, chiusa con un triennio deludente, e tornare a giocare e gioire. «Ho fame di vincere: vogliamo di nuovo essere primi, è il posto che appartiene alla Juve».