“Non si molla mai!”, svolta Pogba per il rientro

Il nuovo Paul Pogba va all’arrembaggio. Vestito da pirata, con tanto di bandana e pettorali e addominali in mostra. Ne parla Tuttosport.

Pogba lavora per il rientro

Persino la stampella che “brandisce” con la mano sinistra, in palestra, ha un che di bellicoso, minaccioso. Sportivamente parlando. «Non si molla mai!», sbraita via social. La foto segna una svolta nella nuova avventura del bianconero. E dà il via al programma di recupero studiato ad hoc, reduce dall’intervento di meniscectomia cui si è sottoposto martedì scorso. Se verranno rispettate le tempistiche di 8 settimane di stop, Pogba potrebbe tornare convocabile per l’ultima partita di Champions League: il 2 novembre c’è il Paris Saint Germain.