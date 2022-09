Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi del giorno e della Juve di Bonucci a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Intervista Bonucci Juve

“Io non vedo da tempo il dna Juve, non c’era cattiveria già lo scorso anno. Non c’è quello spirito che era tornato con Conte. Certi uomini che non ci sono più hanno portato avanti lo spirito Juve. Che non vedo più neanche in Bonucci. Vedo una squadra slegata, con posture in campo non positive. Non vedo un grande futuro”