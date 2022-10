Novità Pogba, i tifosi della Juve possono sorridere

Ieri alla Continassa si è rivisto anche… Paul Pogba. Il centrocampista francese della Juventus non lavora ancora con la palla e, ovviamente, con il resto del gruppo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Novità su Pogba

Per ora si limita a corsette sul campo, ma da quello che filtra cresce l’ottimismo per rivedere il francese presto in gruppo e poi a disposizione prima della sosta per il Mondiale di Qatar 2022. Chi si spinge più in là, ma è un rischio, fissa anche una data: il 6 novembre, giorno di Juve-Inter. Ma come per Chiesa, anche per Pogba dal club bianconero predicano prudenza.