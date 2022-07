Numero di maglia, ecco cosa indosserà Di Maria

Angel Di Maria rappresenta forse il simbolo della Juve che vuole tornare a vincere subito. Un anno di contratto, da 7 milioni netti bonus inclusi e 1,3 milioni di commissioni agli agenti. Ne parla il Corriere dello Sport.

Di Maria Juventus, il numero di maglia

Di Maria è qui per vincere. Lo ribadisce al canale Twitch della Juve: «Venire in un grande club come la Juve ti dà la possibilità di vincere titoli. Ho scelto la 22 perché l’ho indossata al Real Madrid, mi ha ricordato un po’ la vittoria della Champions e so che anche la Juve lotta sempre per vincere la Champions. La maglia è bianca e nera, i colori che mia moglie adora. E poi il 22 è anche il giorno in cui è nata la mia figlia più grande»