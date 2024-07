Nuova era Juve: inizia il conto alla rovescia per Vlahovic

Iniziata ufficialmente la nuova era bianconera con Thiago Motta in panchina, è scattato nel frattempo alla Continassa anche il conto alla rovescia per Dusan Vlahovic. Come infatti riporta il Corriere Torino oggi in edicola, il centravanti serbo, reduce da un Europeo purtroppo per lui non entusiasmante, è atteso venerdì a Torino dove ripartirà dal mondo Juve da dove ha lasciato il 15 maggio scorso: ovvero il pesantissimo gol in finale contro l’Atalanta che ha regalato alla Vecchia Signora l’unico titolo di questi ultimi tre anni difficili.

Juve, Vlahovic atteso a Torino: ecco quando

L’arrivo del tecnico italo-brasiliano può rappresentare il definitivo saldo di qualità per l’ex Fiorentina che ha mostrato il suo strapotere in questi anni in bianconero ma senza mai raggiungere il picco finale che è nelle sue corde. Limitato da un gioco che non troppo lo valorizzava, con Motta ora può spiccare il volo. Tecnico che tra l’altro ha spinto sin da subito per la permanenza in bianconero di Vlahovic, ritenuto fondamentale al pari di Gleison Bremer per i quali le sirene di mercato non bisognava nemmeno ascoltarle.

Una grande annata potrebbe essere sinonimo anche di futuro juventino. Perché ci sarà anche la partita contrattuale da disputare, considerando una scadenza nel 2026 che mette in allerta la società che dovrà trovare la quadra quanto prima. Specialmente per quanto riguarda le nuove politiche relative all’ingaggio e al tetto massimo fissato per gli stipendi.