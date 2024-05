Nuova posizione per Weah nella Juve di Thiago Motta? 

In attesa del comunicato ufficiale della Juventus per Thiago Motta, sta già prendendo forma la Vecchia Signora a tinte verdeoro guidata dal tecnico reduce dal miracolo Bologna. L’allenatore è in costante contatto col Dt Cristiano Giuntoli e insieme stanno già allestendo l’organico che ruoterà attorno al nuovo 4-2-3-1. Gli obiettivi primari sono Teun Koopmeiners e Roberto Calafiori, ma ci sono anche altre esigenze.

Come il terzino per esempio. O meglio al plurale. Sono infatti rimasti davvero arruolabili solo Danilo a destra e Andrea Cambiaso sulla sinistra, poiché Mattia De Sciglio è ormai ai margini e Filip Kostic e Samuel Ilig-Junior sono destinati entrambi a una cessione salvo sorprese o mancati offerenti. Bisognerà dunque trovare innesti per entrambe le corsie.

Weah cambia ruolo con Thiago Motta?

Nel frattempo però occhio a Timothy Weah: ci sarebbe anche lui nell’elenco degli esterni attualmente a disposizione, ma potrebbe esserci una novità che potrebbe escluderlo dal conteggio. E non si tratta di una cessione piuttosto di un cambio ruolo come riporta il Corriere Torino oggi in edicola. Sfruttare così il 24enne in maniera differente.

In particolare, Weah potrebbe essere avanzato sulla trequarti offensiva come del resto già gli capita nella nazionale statunitense. Dunque non terzino come finora inteso da Massimiliano Allegri ma tornante alto con maggiori impegni offensivi ma senza ovviamente ignorare anche il ripiego. Un po’ alla Alexis Saelemaekers visto in rossoblu. Novità dunque a 360° con possibilità tattiche interne. Anche Gatti potrebbe cambiare ruolo.