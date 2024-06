Nuovo ruolo per Barrenechea

Barrenechea è reduce da una stagione comunque positiva al Frosinone nonostante la retrocessione all’ultima giornata. L’argentino è riuscito a ritagliarsi ampio spazio con Eusebio Di Francesco diventando l’equilibratore della squadra. Per il momento non è prevista una sua partenza; Thiago Motta infatti vuole valutarlo nel ritiro pre-campionato e verificare l’apporto che può dare nella prossima stagione, in cui la Juve avrà tantissimi impegni. Sarebbe nel caso un’alternativa ai titolari ma nell’ottica di una rosa che dovrà necessariamente essere più ampia di quella passata, Barrenechea vuole conquistarsi un posto.

Il piano sul mercato

In parte, il futuro di Barrenechea dipenderà anche da come si evolverà il mercato della Juve nel reparto di centrocampo. Una zona in cui ancora è difficile prevedere cosa possa succedere tra il rinnovo di Rabiot, il possibile scambio Mckennie-Douglas Luiz e la priorità Koopmeiners. Le squadre interessate al classe 2001 non mancano in Serie A. Tra queste il Genoa che già in passato aveva chiesto informazioni. Lo scenario più probabile è che Barrenechea resti alla Continassa fino ad agosto inoltrato, quando la società e Thiago Motta avranno tutte le carte in tavola per capire quale sia la soluzione migliore.

Come giocherebbe con Thiago Motta?

Parlando di campo, non c’è dubbio sulla posizione in cui verrebbe impiegato l’argentino. Ovvero nei due in mezzo al campo; sarebbe il giocatore più di sostanza e più “difensivo”. A Frosinone ha giocato da vertice basso nel centrocampo a tre ma non avrebbe problemi a giocare in una mediana a due, anzi. Forse, per caratteristiche, è con questo sistema che potrebbe rendere al meglio. Di certo proverà a dimostrarlo dal 10 luglio, quando la squadra inizierà il ritiro.

