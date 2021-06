Offerta per Romero di 50 mln, ecco quanto incassa la Juve

Offerta per Romero – Il difensore Romero è entrato nel mirino di grandi club. Nella Juventus sembra non esserci spazio, De Ligt assicura un futuro sereno in difesa e allora meglio monetizzare. Secondo la stampa inglese, il Manchester United sarebbe pronto ad offrire 50 milioni di euro per Cristian Romero, tale cifra al netto dei 16 milioni che l’Atalanta dovrebbe versare alla Juventus, sarebbe poi divisa tra bianconeri e nerazzurri. Alla Juventus dovrebbero arrivare circa 30 milioni e 20 all’Atalanta, un affare per tutti.

romero-juve-allenamento