Arriva un’ottima notizia per la Juve di Allegri, ecco quale

C’è anche Fabio Miretti per la Juventus di Allegri. Spunta un raggio di sole nel venerdì della Continassa avvolta dalla pioggia autunnale, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Allegri, ottima notizia per la Juve

Il talento ha recuperato dalla distorsione alla caviglia destra rimediata in Under 21 e ieri ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Tradotto: Fabio viaggia spedito verso la convocazione per la sfida di domani sera contro il Bologna. Diverso il discorso relativo al suo impiego: è verosimilmente difficile che Allegri lo schieri dal primo minuto, a meno che non ci siano totali garanzie sulla sua condizione, cosa che verrà verificata nella seduta di oggi e nelle ore di avvicinamento al match.