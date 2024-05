Pagelle Bologna-Juventus: disastro Danilo, otto bocciati totali

Pagelle Bologna-Juventus. Da 3-0 a 3-3. Non è la notte di Istanbul, ma quella del Dall’Ara. Una serata folle dove si vede il peggio e il meglio della Juventus contemporaneamente. Prima un crollo verticale nel giro di pochi minuti col doppio vantaggio emiliano, poi nel finale, in pochi minuti, una raffica di orgoglio e qualità che porta la Vecchia Signora a mostrare tutta la sua dignità e riprendersi la gara.

Fosse durata ancora dieci minuti, non era da escludere nemmeno un sorpasso juventino a terzo posto in tasca. Invece non si va oltre il pareggio in terra emiliana, pari che tuttavia vale oro per come è venuto e che dà fiducia per la prossima stagione. Bene l’esordiente Paolo Montero che non perde le speranze e fa i cambi giusti credendoci fino alla fine e premiato dalle scelte fatte.

Pagelle Bologna-Juventus, i voti di Gazzetta

Per La Gazzetta dello Sport voto 6.5 al tecnico ad interim bianconero. Voto 7 a Yildiz considerato giustamente il migliore in campo: “Si considera il valore aggiunto. Gioca meno di un tempo regalando perle, come il cambio di gioco per Chiesa. Ed è decisivo perché si procura la punizione per il 3-2 di Milik, poi segna il 3-3″.

Sufficienza per Szczesny, 5 per Gatti, 5.5 per Bremer e 4.5 per Danilo considerato invece il peggiore in campo: “Il fedelissimo di Max forse ha accusato il colpo più degli altri – si legge – macchiandosi di una tripla colpa: rinvia male sul gol di Calafiori, va su Castro e non su Urbanski sul raddoppio e infine entra molle su Castro per il 3-0”.

5.5 per Cabiaso, 5 per Miretti così come 5 per Locatelli e 5.5 per Rabiot e stesso voto per Iling Junior. In attacco 6.5 per Chiesa che ha anche l’occasione per il potenziale 3-4, 5 per uno spento Vlahovic e 6 per Alcaraz e 6.5 per Milik. Ora l’atto finale per chiudere questa stagione: Juventus-Monza.