Pagelle Juve-Roma, chi è il migliore?

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle pagelle della Juventus dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma. Chi è stato il migliore?

Pagelle Juve

Allegri (all.) 6,5

La sua Juve è dominante per un’ora: aggressiva, compatta, concentrata. Si distrae un secondo e concede gol, il primo del suo campionato. Chiude in debito d’ossigeno, virando sul 4-4-2. I cambi non lo premiano. Ma la squadra paga anche il grande sforzo profuso prima.

Szczesny 6

De Sciglio 5,5

Bremer 6

Danilo 6,5

Alex Sandro 5

In appoggio è discreto, soprattutto nel primo tempo. Ma si dimentica di marcare Dybala sul calcio d’angolo del pareggio. E da quel momento sparisce.

Rabiot 6,5

Zakaria (13′ st) 5,5

Locatelli 6,5

Rovella (41′ st) sv

Miretti 7

Quanto è bravo. Ed è pure sfrontato. Un po’ mezz’ala un po’ rifinitore, disturba parecchio la Roma. La morale è la solita: se i giovani sono forti, devono giocare. Cala un po’ nel finale ma è comprensibile: non è abituato a certi ritmi di gioco.

Milik (32′ st) sv

Cuadrado 6,5

McKennie (32′ st) sv

Vlahovic 7,5

Ma era Dybala? Quella punizione che punge la traversa e finisce in rete, quando la partita non è ancora cominciata, è un prodigio di tecnica e potenza. Dopo litiga, lotta, spinge. È colpevole del gol annullato a Locatelli, perché è lui a toccare il pallone con la mano. Ma gli si può perdonare. Nel secondo tempo, come gran parte della squadra, accusa la fatica.

Kean (41′ st) sv

Kostic 5,5