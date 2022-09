Pagelle Juve-Spezia, top e flop

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle pagelle di Juve-Spezia, andiamo a scoprire il migliore ed il peggiore in campo.

Pagelle Juve Spezia

Allegri (all.) 6

Szczesny 5,5

Perin (43’) 6

Danilo 6

Gatti 6,5 Esordio assoluto in A sottolineato dagli applausi ad ogni intervento annulla Nzola e non solo lui.

Bremer 6,5

Alex Sandro (40’ st) sv

De Sciglio 6

Miretti 7,5 E’ nata una stella. Gioca sempre in verticale, sdoppiandosi da mezzala e trequartista, e fa sempre la scelta più redditizia e funzionale allo sviluppo del gioco. Mette il sigillo con l’assist per il raddoppio di Milik.

Locatelli 6

Rabiot 6

Cuadrado 5 Confusionario come nelle serate non ideali: inizia con due leggerezze rischiosissime in disimpegno, prosegue sbagliando troppo in palleggio.

Kostic (9’ st) 6

Vlahovic 7,5 Dusan si ripete: prima palla e punizione-gol fotocopia come contro la Roma. La Juve si appoggia su di lui e fa bene. Il serbo sfiora anche il bis di testa ed è già capocannoniere solitario con 4 reti.

Milik (40’st) 7 Chiude i conti con una girata da centravanti puro. Una palla, un gol, meglio di così…

Kean 5 Ha voglia di spaccare il mondo e si vede. Moise però si perde in slalom e finte senza trovare concretezza. E alla fine viene beccato dal pubblico.

Di Maria (9’ st) 6