Pagelle PSG Juventus, il migliore ed il peggiore

La Juventus perde in Champions League 2-1 a Parigi contro il Paris Saint-Germain, di seguito le pagelle di Tuttosport per scoprire i voti più alti e i voti più bassi dei calciatori bianconeri.

Pagelle PSG Juventus

PERIN 6.5

BREMER 5 La serata si preannunciava impegnativa e probante, per lui. Ed effettivamente lo è, in maniera massiccia. L’ex granata si fa subito beffare da Mbappé sull’1-0, poi inizia ad alzare il livello d’irruenza fino al giallo, ma non smuove più di tanto il livello dell’efficacia.

BONUCCI 5

DANILO 6.5

CUADRADO 5.5

RABIOT 5.5

Kean (42’ st) ng .

PAREDES 6.5 Impiega qualche decina di minuti per scendere a patti col fatto che ora gioca dall’altra parte, al Parco dei Principi. Mano a mano, tuttavia, diventa centrale nel gioco della Juventus e contribuisce ad una ripresa ben più dignitosa.

MIRETTI 5 Questa volta non è il Miretti che stupisce e che finisce persino per fare la differenza. Qualche anticipo subito (da Hakimi), qualche apertura fuori misura. Il giallo per fallaccio su Neymar. Anche queste prestazioni, però, fanno parte d’un naturale percorso di crescita.

McKennie (1’ st) 6.5

KOSTIC 6

VLAHOVIC 6

MILIK 6

Locatelli (23’ st) 6

All. ALLEGRI 6 In questo caso vale il: non sparare sul pianista. La lotta è così impari e il dislivello tecnico è così marcato… Le sue scelte pragmatico-catenacciare finiscono per limitare un tracollo clamoroso, anzi per tenere la Juve in partita sino alla fine.