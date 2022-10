Pandev attacca: “Juve? Vince solo cacciando gli avversari”

Goran Pandev, ex attaccante del Napoli, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli parlando di una Supercoppa persa contro la Juventus.

Intervista Pandev

“Espulsione Pechino? Me la ricordo ancora adesso, ci hanno rubato la gara. Loro (Juve ndr) potevano vincere così, potevano vincere solo cacciando 3-4 calciatori. Elmas è cresciuto tanto, grande talento. nell’ultimo anno è migliorato tatticamente. Gli ho spiegato alcune cose, Elmas deve stare tranquillo ed ascoltare il mister. Il Napoli è sulla strada giusta per vincere qualcosa d’importante. Può essere l’anno giusto per lo Scudetto”