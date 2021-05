Paratici svela il retroscena sull’allenatore: “Leggenda metropolitana”

Paratici svela – In casa Juve tiene banco la scelta del futuro allenatore, non solo la corsa Champions. Dalla scelta del tecnico si capirà la portata del nuovo progetto e i nuovi protagonisti. Ma spesso c’è bisogno di fare un passo indietro sui nomi in passato, quello recente, nel mirino della Juve. Come quando ci fu l’addio di Allegri si parlò spesso di un ritorno di Conte. A fare chiare ci ha pensato Fabio Paratici ieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“Conte? No, non era il mio candidato principale. Siamo partiti con Sarri con la leggenda metropolitana Guardiola nel mezzo. Siamo arrivati prendendo Sarri e abbiamo vinto uno scudetto”.