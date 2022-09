Patto scudetto Allegri-Bonucci, i dettagli

Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri si sono incrociati all’interno del centro sportivo della Juve, un saluto e nulla più prima dell’allenamento. Tra uomini di campo non c’è bisogno di troppe parole, secondo la Gazzetta dello Sport.

Patto Bonucci-Allegri

Nonostante la panchina di Monza, Leo non ha mai smesso di remare dalla stessa parte del gruppo e dell’allenatore, perché conosce un solo modo per vincere: essere compatti. E Allegri sa quanto sia importante in campo e nello spogliatoio, soprattutto quando le cose vanno male. Leo e Max sono convinti che questa squadra possa ancora lottare per il titolo.